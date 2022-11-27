لمستخدمى أيفون.. خطوات تزيد سرعة أداء هاتفك

جدة - نرمين السيد - ويتفاجأ الكثير بتحويل هواتفم فجأة وبطء أدائها دون أسباب واضحة. وأشار الخبراء إلى أن الاستخدام المستمر لهاتف الأيفون والذى يصل إلى ساعات طويلة قد يؤثر على عمر البطارية. وهناك عدد من الخطوات التى تساعد فى زيادة سرعة هواتف الأيفون، منها: -إعداد التنزيل التلقائى: يسمح هاتف أيفون لمستخدمه بتنزيل التطبيقات تلقائيا دون إذن الفرد، لذا يجب إيقاف تشغيلها للاستمتاع بأداء أسرع. -إيقاغ تشغيل تحديث تطبيق الخلفية: يحتاج تحديث التطبيقات فى الخلفية إلى التحقق من وجود محتوى جديد فى الخلفية، وبالرغم من فائدته إلا أنه يتسبب فى تباطؤ هاتف الأيفون الخاص، بسبب استهلاكه قدرا صغيرا من طاقة معالجة الهاتف وعمر البطارية.

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