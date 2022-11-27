الأول من ديسمبر.. شاومى تعلن رسميًا عن طرح سلسة هواتف Xiaomi 13

جدة - نرمين السيد - وكانت قد تحدثت مؤخرًا عدة تقارير عن هواتف Xiaomi 13، ويبدو أن سيتم الإعلان قريبًا عن سلسلة هواتف Xiaomi 13، وتشمل السلسلة الجديدة هاتفى Xiaomi 13 و13 Pro.

وأشارت التقارير إلى أن هواتف سلسلة Xiaomi 13 تتوفر بألوان الأزرق والبنى الذى تقدمه شاومى للمرة الأولى.

ويأتى هاتف Xiaomi 13 بشاشة مسطحة، وكاميرا بتصميم مربع وإعدادات ثلاثية، وتأتى الشاشة بثقب للكاميرا الأمامية.

وتنطلق سلسلة الهواتف الجديدة من شاومى برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 الحديثة من إنتاج كوالكوم، وذاكرة عشوائية 12 جيحا بايت رام.

وسجل هاتف Xiaomi 13 فى الاختبارات 1497 نقطة للأنوية الأحادية، و5089 نقطة فى اختبارات الأنوية المتعددة.

ويحتوى هاتف Xiaomi 13 على شاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش، وجودة عرض 2K، ومعدل تحديث 120Hz.

ويأتى الهاتف بمستشعر من سلسلة IMX8 من سونى بدقة 50 ميجا بكسل فى إعدادات الكاميرا الخلفية، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع.