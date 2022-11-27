لمدة 4 أيام.. انطلاق معرض Cairo ICT اليوم

جدة - نرمين السيد - تنطلق اليوم الأحد، فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا (Cairo ICT)، والذى يعقد على مدار أربعة أيام فى مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.





ويشارك فى المؤتمر نخبة من الوزراء والمسؤولون التنفيذيون وكبار قادة كبريات شركات التقنية والتكنولوجيا المالية والبنوك والتأمين فى مصر والعالم. يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ضيف شرف الدورة السادسة والعشرين لمعرض ومؤتمر (Cairo ICT 2022)، والتى تنطلق تحت شعار (Leading Change) وتركز على التطور الهائل الذى شهده قطاع التقنية فى مصر والمنطقة على مدار ربع قرن. ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 200 متحدث، ويصاحبه إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة هى PAFIX و DSS، وSATCOM، وINSURETECH، وManuTech وStartup Africa، وConnecta.

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