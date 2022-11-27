الإفتاء للزوجين: ينبغى أن يراعى كل منكما طبيعة الآخر

جدة - نرمين السيد - وقالت: "ينبغى أن يراعى كل منكما طبيعة الآخر، فلكل منكما طبيعته الخاصة، بحيث يصبر الرجل إذا ما وجد فى زوجته عيبًا أو تقصيرًا، ويدعمها ويساندها لتغييره".

وتابعت: "وكذا على المرأة أن تتحمل عيب زوجها أو تقصيره وتساعده على أداء واجباته، ويراعى كل من الزوجين حدة المزاج أو الغضب أو العناد ويعمل جاهدًا على أن يتفهم هذا ويحسن التعامل معه، ويكون ذلك بتقديم مصلحة حبيبه على مصلحته، ويلحظ وقت فرحه وحزنه، وانشراحه وهمه، ونومه وسهره، وأن يشاركه أحواله وأن يخفف عنه قدر الوُسع."

وأوضحت أنه فى الحديث: قَالَت السيدة عائشة رضى الله عنها: لما كَانَ لَيْلَة من اللَّيَالِى قَالَ: «يَا عَائِشَة ذَرِينِى أَتَعبد اللَّيْلَة لرَبي»، قلت: وَالله إِنِّى أحب قربك وَأحب مَا يَسُرك. فانظر إيثارها رضى الله عنها ما يحبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من تعبده لربه على ما تحب هى من قربه صلى الله عليه وسلم منها.