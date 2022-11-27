على الجانب البعيد من القمر.. الصين تطلق مهمة Change-6 فى 2025

جدة - نرمين السيد - وستهبط المهمة على الجانب البعيد من القمر لأخذ عينة من الثرى. كما حصلت الصحيفة على المعلومات فى مؤتمر الفضاء الصينى-الأممى الذى عقد فى هايكو عاصمة هاينان هذا الأسبوع، وستهبط المهمة على الجانب البعيد من القمر لأخذ عينة من الثرى.

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