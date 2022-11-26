عطل مفاجئ.. خلل فى البدلة يمنع الرواد الروس من السير فى الفضاء

جدة - نرمين السيد - أوضحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" أن رائدى الفضاء سيرجى بروكوبييف وديمترى بيتلين أوقفوا الاستعدادات للسير فى الفضاء بسبب خلل فى المضخات فى نظام التبريد بإحدى بدلات الفضاء.





وأشارت الوكالة إلى أنه تم العثور على تشغيل غير طبيعى للمضخات فى نظام التبريد لإحدى البدلات الفضائية خلال عملية تجهيزها للنشاط خارج المركبة، مضيفة أنها اتخذت قرارًا بوقف الاستعدادات للخروج، وجارى تحليل الأسباب.

وقالت وكالة "روسكوزموس" فى بيان إنه كان من المتوقع أن يبدأ السير فى الفضاء الساعة 2:20 بعد الظهر "بتوقيت موسكو"، وكان من المقرر أن يصبح النشاط خارج المركبة المقرر إجراؤه فى 25 نوفمبر هو رابع سير فى الفضاء فى مسيرة بروكوبييف المهنية والثانى لبيتلين.

وتابعت: "وأثناء سيرهم فى الفضاء، كان من المتوقع أن يقوم رواد الفضاء بنقل مبادل حرارى من وحدة البحث المصغرة Rassvet إلى مختبر Nauka متعدد الأغراض فى الجزء الروسى من الموقع المدارى بمساعدة الذراع الروبوتية ERA.

وأكدت أن المبادل الحرارى ضرورى لإزالة الأحمال الحرارية الزائدة من وحدة المختبر متعدد الأغراض Nauka أثناء التجارب العلمية.

وقالت روسكوزموس إن تاريخ السير فى الفضاء التالى سيتم تحديده بعد تحليل أسباب النشاط خارج المركبة الملغى.

وكان من المفترض أن تستمر عملية السير فى الفضاء التى تم إلغاؤها حوالى 6 ساعات و37 دقيقة، حيث يرتدى بروكوبييف بدلة الفضاء رقم 5 من Orlan-ISS بخطوط حمراء بينما يعمل Petelin فى بدلة Orlan-ISS رقم 4 بخطوط زرقاء.