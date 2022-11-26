ماسك يعلن دعمه لـ «ديسانتيس» فى حال خوضه الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

جدة - نرمين السيد - وقال ماسك فى تغريدة عبر موقع تواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لصحيفة "ذا هل" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، " إن تفضيلى لرئاسة عام 2024 هو شخص عاقل وسطى، وكنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لإدارة بايدن لكننى شعرت بخيبة أمل حتى الآن".

وأضاف "أننى كنت مؤيدًا قويا لإدارة أوباما وصوت على مضض للرئيس بايدن على ترامب فى الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وتأتى تصريحات ماسك فى الوقت الذى شهد فيه ديسانتيس دعما متزايدا فى المطابقات الافتراضية لترشيح الحزب الجمهورى فى عام 2024 بعد الأداء المخيب للآمال من الحزب فى انتخابات التجديد النصفى.

جاءت تغريدات ماسك حول الانتخابات الرئاسية لعام 2024 فى سلسلة منشورات ردًا على مقال من منفذ إخبارى متحفظ حول إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على "تويتر" من قبل الرئيس التنفيذى لشركة تويتر وسبيس إكس.

وكان قد تم تعليق حساب ترامب فى أعقاب أحداث 6 يناير 2021، لكن ترامب أعلن فى وقت سابق عدم عودته لتويتر.