لندن.. غرامة مالية ضخمة على من يلوث الهواء

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الرسمية فى المدينة إن القرار يهدف إلى تحسين جودة الهواء، وحث السائقن على استخدام المركبات الكهربائية، وفق العين الإخبارية. وبلغت قيمة الغرامة على سائقى السيارات مرتفعة الانبعاثات 15 دولارا فى اليوم، وأغلبهم يمتلكون سيارات قديمة، بحسب "بلومبرج". ويتم مضاعفة الغرامة إلى 160 جنيه إسترلينى، حال رفض السائقين دفع الغرامة المقررة عليهم. وأكد عمدة المدينة صديق خان، أنه سيتم تطبيق الغرامات على مدن مجاورة للعاصمة بهدف تحسين جودة الهواء فى العاصمة ككل. وبين أن أكثر من 5 ملايين نسمة فى العاصمة البريطانية يستحقون فى 2023 استنشاق هواء نقى. يذكر أن لندن تأتى فى مقدمة المدن الأوروبية الأكثر تلوثا فى أوروبا، ما يؤدى إلى وفاة الآف من المواطنين.

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