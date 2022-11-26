نصائح لحماية هاتفك من الاختراق

جدة - نرمين السيد - فى البداية عليك استخدام برامج مكافحة الفيروسات بشكل مستمر حتى تنبهك حال اختراق هاتفك، ضرورة أن تكون من مواقع موثوقة.
إذ أردت تنزيل تطبيق جديد على هاتفك فاستخدم متجر التطبيقات جوجل بلاى، أو أبل ستور، أو من موقع الشركة المصنعة، فهم الأكثر أمانًا.
وفى حال استلمت رسالة بها رابط غير معروف فلا تفتحه تحت أى سبب، كذلك عليك وضع وضع تعريف مستخدم ثنائى، الأمر الذى يصعب على المتسلل الاختراق، ويساهم فى زيادة مستوى الأمان.
وتشمل نصائح الخبراء فى هذا الصدد، ضرورة عرض هاتفك المحمول على مختص فى أسرع وقت حال وجدت تطبيقات غير معتادة، أو صور ليس خاصة بك.
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