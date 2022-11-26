أسماك القرش تقتحم الشواطئ.. رعب فى جنوب إفريقيا وتحذير للمواطنين  

ونقلت صحيفة "صنداى تايمز" الجنوب إفريقية - على موقعها الإلكترونى - عن معهد الإنقاذ: إنه عثر أمس على جثة حوت كبيرة بالقرب من الشاطئ حيث من الطبيعى أن تجذب الجثة، أسماك القرش ولهذا ينصح بالحذر.
وأضاف: "نناشد المواطنين على طول شاطئ ستراند وفى اتجاه خليج جوردون وماكاسار أن يكونوا على دراية بالنشاط المتزايد لأسماك القرش فى المنطقة بسبب جثة الحوت وتوخى الحذر على أن تقوم الفرق المعنية بإزالة جثة الحوت من المياه".
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