«قصر الروزميت».. شاهد على تراث اليمن السعيد

ويُعدُّ قصر الروزميت أحد أهم معالم المدينة التاريخية، وشاهدًا على عراقتها وتراث اليمن السعيد، ويرجع بناء القصر إلى عام 1924، وكان مقرًا للسلطان عبدالكريم العبدلى، وهو شبيه فى معماره بالقصور فى أوروبا، والمستعمرات البريطانية فى الهند.
وذكر التقرير أن القصر لا يحمل وجوهًا متعددة لجماليات العمارة فقط، لكنه يحمل أيضًا أسماء عدة، تنوَّعت على مدى تاريخه العريق.
واستعرض التقرير طوابق القصر المكونة من ثلاثة طوابق، وقسّمه المشيدون إلى قسمين، الأول خاص بالسلطان العبدلى وأسرته، والثانى لإدارة شؤون الحكم وأمور السلطنة.
وتحولت ملكية القصر إلى الدولة اليمنية ليستخدم جانب منه مقرًا لإحدى الكليات الجامعية، والآخر يسكنه أحفاد السلطان العبدلى، رغم الأضرار التى تعرض لها القصر بفعل الحرب.
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