جامع الزيتونة.. رمز الحضارة الإسلامية ومنارة العلم بتونس

جدة - نرمين السيد - من عراقة الحضارة الإسلامية، يستمد جامع الزيتونة المعمور بتونس تاريخه وشموخه، عظمته وعمارته، نقوشه وزخارفه التى تضفى عليه عمقا تاريخيا وأجواء روحانية تملأ أركانه العامرة بالمصلين والمبتهلين والباحثين فى علوم الدين والباحثين عن نفحات إيمانية لا يعكر صفوها أحد.





"الزيتونة جامع وجامعة" فالجامع هو أحد أهم معاقل الإسلام الكبرى، والجامعة هى الأقدم على مستوى العالم (737 ميلادى)، تليها جامعة القرويين بالمغرب (859 ميلادى)، ثم جامعة الأزهر الشريف فى مصر (972 ميلادى)، وجميعها منارات دينية حملت لواء العلم وناضلت ليبقى الإسلام مصدر إشعاع على مر العصور.

وفى غرفة عتيقة بالمسجد المعمور، التقى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، الشيخ هشام المختار بن محمود الإمام الأول بجامع الزيتونة، الذى تعلقت مشاعره وجدانه بالمسجد منذ نعومة أظافره، وهو يرافق والده الشيخ محمد المختار أحد أقطاب الجامعة الزيتونية وأبرز علماء الشريعة ومفتى تونس الأسبق .

وقال المختار بن محمود وهو يسترجع ذكرياته مع والده "إن جامع الزيتونة بعلمائه وأقطابه ومفكريه كان دائما معقلا للعلم والدعوة والنضال السياسى، حيث كان يتجمع فى محرابه كبار العلماء ويستقطبون معهم زعماء المشرق والمغرب العربى لحثهم على النضال ورفض الاستعمار والذود عن العروبة والإسلام".

وأضاف "أن علماء الزيتونة الأوائل لعبوا دورا مهما فى الدفاع عن مقومات شخصية تونس العربية الإسلامية، والتصدى لكل محاولات طمس هويتها الثقافية وتغريبها، ولذلك فالمسجد حفظ لتونس عروبتها وإسلامها، وضمن لها استمرار الدعوة الإسلامية، ويعد حصنا حصينا للفكر الإسلامى الذى يواجه غلوا علمانيا من جهة وتطرفا دينيا من جهة آخرى، ليظل منارة علمية ودينية ثابتة على مرجعيتها الوسطية".

وأشار المختار بن محمود إلى أنه منذ مطلع القرن الثانى الهجرى فى العهد الحفصى، تحول الزيتونة من مسجد جامع فقط إلى جامعة للعلوم الشرعية وعلوم الشريعة ومقاصدها وأصول الفقه والدراسات القرآنية والسنة النبوية واللغة العربية والفلسفة والرياضيات، وتخرج منها مئات الآلاف من العلماء والفقهاء حول العالم العربى والإسلامى.

وأضاف الإمام الأول بجامع الزيتونة لقد شهد التعليم فى الزيتونة طفرة كبرى فى عهد أحمد باشا باى مؤسس الدولة الحسينية، الذى جعل من الزيتونة موطنا تلتقى فيه المذاهب الفقهية، إذ كان المذهبان الحنفى والمالكى يدرسان فى نفس الوقت لطلاب التعليم العالى من قبل كبار أساتذة التعليم، ليظل الزيتونة منذ تأسيسه أحد أهم مراكز نشر الثقافة العربية الإسلامية فى بلاد المغرب، وفى رحابه تأسست أول مدرسة فكرية إفريقية.

وأشار إلى أن الجامع يمتد على مساحة 5000 متر مربع ويحتوى على تسعة أبواب، وجاء تخطيطه على شكل مستطيل غير متساوى الأضلاع، وهو يشبه إلى حد كبير جامع عقبة بن نافع بالقيروان، ويحيط بفنائه رواق يرتكز على أعمدة ذات تيجان قديمة، بينما أروقة ثلاثة أخرى ترتكز على أعمدة من رخام أبيض يعود للقرن التاسع عشر، وتحتل الصومعة المربعة الزاوية الشمالية الغربية للفناء ويبلغ ارتفاعها 43 مترا.

ويتميز جامع الزيتونة المعمور أو الجامع الأعظم – كما تشير وكالة إحياء التراث التونسية - بمتانة البناء وثراء الزخرفة وتناسق عناصره المعمارية، واندماجه من حيث البناء والوظيفة الدينية والعلمية فى المحيط الخارجى المكون من طرق رئيسة وأسواق، ويعود تأسيسه إلى العام 79 هجرية على يد حسان بن النعمان الغسانى فاتح تونس، ثم قام عبيد الله بن الحبحاب والى الخليفة الأموى هشام بن عبدالملك بإعادة إعماره، فزاد فى أبنيته ورفع صروحه مستعينا بخبراء وبناة أرسلهم إليه والى مصر وقتها.

وتنوعت سقوف الجامع، فجاء سقف بيت الصلاة مغطى بعوارض خشبية بارزة من الداخل ومنبسطة مسطحة من الخارج، وترتكز هذه السقوف على أعمدة من الرخام جُلب أغلبها من المواقع الأثرية الرومانية والبيزنطية بتونس، وتعلو المحراب قبة مبنية بحجارة الحرش مرصعة بإتقان ذات قاعدة مربعة تحتوى على زخارف صغيرة بأشكال مقوسة، ويبرز من القاعدة شكل أسطوانى مزخرف بعشرة أعمدة ذات تيجان مورقة، ويوجد بها عشر نوافذ مقوسة يعلوها شكل نصف كروى مضلع، لترسم جميعها فى النهاية أبهى وأعظم صورة لأحد أهم المساجد فى العالم الإسلامى.