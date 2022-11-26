تحديث طارئ لجوجل كروم لسد ثغرة «يوم الصفر»

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يكون التحديث جاهزًا خلال أيام لعدد من الأجهزة، أبرزها ماك، ولينوكس، وويندوز، وأندرويد، حسمبا أفادت مجلة فوربس.

ويأتى التحديث لسد ثغرة خطيرة تم اكتشافها مطلع نوفمبر 2022، عرفت بـ "يوم الصفر"، وهى الثامنة من نوعها خلال العام.

وأصدرت الشركة على مدار السنة تحديثات طارئة لمواجهة تلك الثغرات، وحماية الأجهزة من الاختراق.

وشددت الشركة فى بيان لها، أن التحديث الجديد سيصل لجميع الأجهزة مع نهاية العام الحالى.

ويمكن تحديث الجهاز الخاص بك، من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم الضغط على "About Chrome"، وحينها سيتم التحديث تلقائيا حال كان الجهاز بحاجة لذلك.