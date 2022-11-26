معهد «كورتشاتوف»: روسيا لديها أكبر قاعدة بيانات جينية للعنب فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقال "كوفالتشوك" خلال فعاليات المنتدى الروسى الأول لصناعة النبيذ، إنه خلال عام واحد تمكن الخبراء فى مركز الأبحاث من فك رموز السلاسل الجينية لأكثر من 200 نوع من أنواع العنب، ولدينا الآن أكبر قاعدة بيانات جينية للعنب فى العالم.

وأضاف رئيس مركز الأبحاث: "استخدام البيانات الجينية يسمح لنا بإجراء الاختبارات العلمية بسرعة، فعلى سبيل المثال يمكننا أن نعرف إذا كان صنف معين مقاومًا للصقيع أم لا، وأن اختبارات الأصناف الجديدة من العنب لم تَعد تستغرق 15 عامًا كما كان من قبل، لقد أصبحت مدتها أقصر، لكنها تحتاج لعدة سنوات من العمل البحثى".

وعُقدت فعاليات المنتدى الروسى الأول لصناعة النبيذ فى العاصمة الروسية موسكو فى الفترة ما بين 24 و25 نوفمبر الجارى، بحضور ممثلين عن الحكومة الروسية وممثلين عن المؤسسات الصناعية والتجارية والمراكز العلمية الروسية، ويناقش المجتمعون فى فعاليات المؤتمر قضايا تعزيز جهود سوق النبيذ الروسى وصياغة مستقبل الصناعة المحلية، وقضايا مراقبة جودة النبيذ والتدريب لتحسين هذه الصناعة، وكذلك آفاق تطوير السوق فى بيئة اقتصادية وجيوسياسية متغيرة.