اتفاقية بين «إيتيدا» و«جلوبال 500» لافتتاح مقر للشركة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وقع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" الدكتور حسام عثمان، وكورتنى باول الرئيس التنفيذى للعمليات والشريك الإدارى لشركة "جلوبال 500".

وتبلغ مدة الاتفاقية 3 سنوات، ويتضمن الاتفاق؛ قيام شركة "جلوبال 500" بتأسيس مقر لها فى مصر، وبناء قدرات نحو 200 شركة ناشئة خلال مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بمصر.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذه الشراكة تأتى فى ضوء حرص الوزارة على التعاون مع كبرى المشغلين ومسرعات الأعمال العالميين لبناء شبكة واسعة من الخبراء والمستثمرين والشركات لتطوير قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجى؛ موضحا أن مصر تشهد نموا كبيرا فى قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث تحرص الوزارة على التوظيف الأمثل لكافة إمكاناتها والاستعانة بالخبرات العالمية لتهيئة البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها وتحفيز الفكر الابتكارى لدى الشباب.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لتنمية قدرات الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال؛ حيث تستهدف الوزارة إنشاء 30 مركزا منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

وبموجب التعاون؛ سيتم تنفيذ دورة سنويا من برنامج الشركات الناشئة لعدد 15 شركة ناشئة فى مرحلة النمو "pre-Series A startups"، كذلك تنفيذ دورتين سنويا من برنامج معسكر الشركات الناشئة لعدد 25 شركة فى مرحلة التأسيس، بالإضافة إلى تنفيذ دورة سنويا من برنامج معسكر فرق إدارة حاضنات/ مسرعات الشركات الناشئة، والذى يستهدف إعداد نحو 60 شابا وشابة لإدارة مسرعات الأعمال.

كما سيتم تنفيذ مجموعة من الفعاليات الدورية بهدف تشبيك مجتمع الشركات الناشئة محليا وإقليميا ودوليا، وتأسيس صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بمصر.

وأعربت كورتنى باول الرئيس التنفيذى للعمليات والشريك الإدارى لشركة "جلوبال 500"، عن بالغ سعادتها للتعاون مع "إيتيدا" وإطلاق عدد من البرامج الداعمة لبيئة عمل ونمو الشركات الناشئة المصرية، من ضمنها برامج للشركات الناشئة، والتى نجحت فى تخريج وانضمام 8 شركات ناشئة لقائمتها التى تضم 49 شركة من شركات "اليونيكورن"، وهى الشركات الناشئة التى تجاوز رأسمالها مليار دولار، وكذلك برنامج معسكر فرق إدارة حاضنات/مسرعات الشركات الناشئة، مؤكدة على ثقة الشركة فى إمكانات السوق المصرية وتطلعها لأن تكون شريكا رئيسيا فى هذا القطاع المزدهر بمصر، والذى يشهد نموا سريعا.

يذكر أن شركة "جلوبال 500" تعد من أكبر وأنشط مستثمرى الشركات الناشئة على مستوى العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقع مقرها الرئيسى فى واحة السيليكون بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها مكاتب فى 16 دولة.

ونجحت شركة "جلوبال 500" فى المساهمة فى تحقيق قصص نجاح العديد من الشركات الناشئة المصرية المتميزة، تصل إلى أكثر من 60 شركة بما فى ذلك شركة "MaxAB وHomzmart وBreadfast"، ولدى الشركة نموذج أعمال فريد مقارنة بمستثمرى رأس المال المغامر على مستوى العالم، من حيث تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الهامة لازدهار قطاع الشركات الناشئة.

وقال نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" الدكتور حسام عثمان إن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين مجتمع رواد الأعمال وتشجيعهم على إطلاق شركاتهم الناشئة ومشروعاتهم المبتكرة فى مصر فى ظل وجود علامات تجارية رائدة عالميا وصناديق استثمار مرموقة مثل شركة "جلوبال 500"، مشيرا إلى بيئة العمل المتطورة والمواصفات العالمية التى يتيحها مركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة".

وكجزء من استراتيجيتها التوسعية.. أعلنت شركة "جلوبال 500"، تعيين أمل عنان كشريك إدارى للشركة بالقاهرة، للإشراف على تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية.

وتمتلك أمل عنان خبرة فى قطاع الشركات الناشئة المصرية تمتد لأكثر من 8 سنوات، حيث ساهمت فى نمو وتوسع أعمال الشركات الناشئة المصرية خلال توليها عددا من المناصب التنفيذية فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجلوبال فينتشرز، وصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، ووزارة المالية، والمجموعة المالية "هيرميس"، ومؤسسة التمويل الدولية.

من جانبها.. قالت أمل عنان الشريك الإدارى لشركة "جلوبال 500"، إن التعاون مع "إيتيدا" يؤكد التزام الشركة بدعم مؤسسى الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين فى كافة مراحل نمو شركاتهم؛ معربة عن سعادتها للانضمام لشركة "جلوبال 500" ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مسيرتهم كقطاع حيوى يسهم فى نمو الاقتصاد المصرى.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، بهدف تطوير مبنى آثرى تابع للجامعة فى الجيزة وتحويله إلى مركز إبداع رقمى؛ حيث تقوم الوزارة بعمليات التطوير التى شملت مجموعة من الأعمال والإجراءات الإنشائية الفنية والتكنولوجية اللازمة إلى جانب كافة النواحى المعمارية بما يحافظ على القيمة التراثية للمبنى؛ ليصبح مركزا خاصا للإبداع وريادة الأعمال لطلاب جامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخرى وخريجيها، فضلا عن دعم شباب المبتكرين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الإشراف الفنى والعلمى المتخصص، حيث يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ الوزارة مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية؛ حيث تم افتتاح 8 مراكز وجار العمل على إنشاء 10 أخرى سيتم افتتاحها قريبا، من بينها مركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة" على أن يتم استكمال إنشاء باقى المراكز تباعا للوصول إلى 30 مركزا فى كافة أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يضم مركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة" معامل مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية وقاعات للتدريب، ومساحات لتنفيذ أنشطة رعاية الإبداع الرقمى، بما تشمله من معسكرات العصف الذهنى، وحاضنات ومسرعات أعمال للشركات، مع تدريب للقائمين على هذه الشركات، وإقامة محافل للتشبيك بينهم والمستثمرين.