الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد المجيد حتى 7 يناير (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد المجيد، والذى ينتهى فى 7 يناير باحتفالات عيد الميلاد، ويستمر الصوم لمدة 43 يوما، يقام خلالها القداسات والصلوات فى مختلف الكنائس بمصر وبلاد المهجر.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن صوم الميلاد المجيد:- ومدة الصوم المحددة بـ 43 يوما، تصوم الكنيسة منها 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، والثلاثة أيام الأخرى تذكار لمعجزة نقل جبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز كما صام الآباء الأولين فى عهد البابا إبرام بن زرعة.

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