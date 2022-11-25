أخلاقنا الجميلة.. درب طفلك على تجنب الكذب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى مجموعة نصائح لتدريب الأطفال على تجنب الكذب:-

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التى تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب فى التعامل.

الحملة يتم تقديمها على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.