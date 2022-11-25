«فرانتسن» يتصدر قائمة أفضل المطاعم حول العالم

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقريرا لـ سكاى نيوز عربية، جاء مطعم فرانتسن فى صدارة "لا ليست" ليقتسم الصدارة مع مطعم الشيف الفرنسى غى سافوا. وقالت إيلين بياترينى، المديرة العامة لمجموعة "لا ليست"، إن مطعم فرانتسن أول مطعم بالدول الاسكندينافية يتصدر المرتبة الأولى بالتساوى مع أسماء أخرى. ويتم اختيار أفضل المطاعم، من خلال عدة عوامل وتقييمات منها هيئات السياحة والملاحظات النقدية الواردة فى أبرز الصحف العالمية.

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