مالك تويتر: علامة التوثيق على المنصة ستكون بـ3 ألوان مختلفة

جدة - نرمين السيد - وأوضح ماسك، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، أن الشركات ستحصل على علامة تحقق ذهبية، والحسابات الحكومية ستحصل على علامة تحقق رمادية، أما الأفراد بغض النظر عما إذا كانوا مشاهير أم لا، سيحصلون على علامة التوثيق الزرقاء.

وأضاف أن عمليات التوثيق من هوية الشخصيات والشركات والحسابات الحكومية ستتم يدويا قبل تفعيل علامة التوثيق بالنسبة لهم.

كما أشار إلى أن الإطلاق المبدئى للخدمة الجديدة سيكون الأسبوع المقبل.

وأوقفت الشركة مؤقتا خدمة الحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل 8 دولارات التى تم الإعلان عنها فى الآونة الأخيرة، بسبب انتشار الحسابات المزيفة، وقال إن خدمة التوثيق بالعلامة الزرقاء سيعاد إطلاقها فى 29 نوفمبر الجارى.

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وفى السابق، كانت العلامة الزرقاء تمنح فقط للحسابات الموثقة الخاصة بالساسة والمشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة.