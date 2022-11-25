ابنة بيل جيتس تعلن حملها من زوجها المصرى (صور) 

جدة - نرمين السيد - وذكرت "ديلى ميل" أن جينيفر جيتس، أعلنت حملها بالتزامن مع عيد الشكر.

يأتى هذا فى الوقت الذى احتفلت فيه جينيفر جيتس فى اكتوبر الماضى بمرور عام على ذكرى زواجها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت مقتطفات من حفل زفافهما.

وعلقت جيتس، على الفيديو: "منذ 365 يوما التزمنا به إلى الأبد، كان حفل زفافنا هو الاحتفال الأكثر سحرا فى العالم الآخر، لكن الزواج أفضل، ممتنون أنه يمكننا استعادة هذه الذكريات اليوم".

نايل نصار، فارس مصرى شارك فى دورة الألعاب الأولمبية 2020 يبلغ من العمر 31 عاما من مواليد شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

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تتراوح ثروة نايل نصار، بحسب موقع "ذا ديلى بايوجرافى" الأمريكى من 20 إلى 100 مليون دولار أمريكى، وربما تفوق ثروة زوجته جينفير ابنة بيل جيتس.