سر الماء والعطش فى رقصة «الكاسكا» الليبية الفلكلورية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير أن رقصة "الكاسكا" من أقدم الفلكلورات فى العالم، حيث كان أول ظهور لها على جدران المعابد الفرعونية فى مصر قبل 5 آلاف سنة، بعد العثور على نقوش ورسومات تصور الجنود من قبائل ليبية وهم يرقصون الكاسكا باستخدام السيوف والعصى، حيث لا تزال هذه الرقصة منتشرة حتى الآن فى المناسبات والمهرجانات التراثية فى الكثير من المدن الليبية ولا تزال تعبر عن الحاجة إلى الماء وارتباط الحياة بها.

واستعرض التقرير حكاية رقصة الماء، والتى ترجع إلى أزمة المياه والعطش المتواجد فى ليبيا منذ القدم بسبب طبيعتها الصحراوية، ويحكى قصة خروج فتاة ليبية من قبيلة التحنو إلى بئر مياه لتملأ دلوها، ويهاجمها قطاع طرق يستولون على البئر لتهرب الفتاة إلى أهلها وتخبرهم بما حدث.

وتابع التقرير أن رجال قبيلة التحنو توجهوا لمواجهة الغزاة وخاضوا معركة معهم من أجل ابنتهم والماء، وعندما انتصر رجال القبيلة أخذ النساء يهللن فرحا، مما دفع الرجال للرقص بالعصى والسيوف ليعبروا عن سعادتهم.

القاهرة الإخبارية: اختيار مصر على رأس قائمة أجمل وجهات العالم السياحية 2023

وكشف التقرير أن القصة القديمة اتخذ منها شكل الرقصة التقليدية، فهى تبدو محاكاة لقصة نشأتها حيث يستهل الراقصون أداءهم بتمثيل مشهد بين مجوعتين من الرجال يدخلون فى مشاجرة، التى تتطور إلى عراك لتنتهى بطريقة تعبر عن السلام والقضاء على العطش.