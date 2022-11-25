اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة.. وحكاية الأخوات «ميرابال» (صور)

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جدة - نرمين السيد - بدأت حكاية اختيار يوم 25 نوفمبر للاحتفال بهذه المناسبة تكريما لثلاث شقيقات وهن الأخوات "ميرابال"، من جمهورية الدومينيكان، عارضن دكتاتورية حاكم البلاد وقتها رافائيل تروجيلو، وبسبب معارضتهن له تم اغتيال الشقيقات الثلاث بوحشية فى 25 نوفمبر عام 1960.
تحولت الأخوات "ميرابال" إلى رموز للمقاومة الشعبية والنسوية حول العالم، بعدها حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة.
وفى 7 فبراير 2000، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 54/134، الذى حدد رسميا يوم 25 نوفمبر باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت بذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للانضمام معا وتنظيم الأنشطة المصممة لزيادة الوعى العام بالمسألة كل عام فى ذلك التاريخ.
الاتحاد الأوروبى يجدد دعوته لإنهاء العنف ضد المرأة فى جميع أنحاء العالم
ويأتى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة لرفع الوعى حول مدى حجم المشكلات التى تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الضرب والإغتصاب والعنف المنزلى وقتل النساء والتحرش والزواج القسرى والمضايقة الإلكترونية والاتجار بالبشر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال.
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