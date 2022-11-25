عواصف إيلون ماسك تطرد مزيدا من مهندسى تويتر

جدة - نرمين السيد - وتبين أن المهندسين الذين قبلوا قواعد طلب العمل الصارمة الخاصة به قد طُردوا أيضًا، الأمر الذى خيب آمال العديد من الموظفين.

ذكر Gergely Orosz، مهندس برمجيات فى "تويتر" أنه تم فصل المطورين بسبب أدائهم.

طلب ماسك مؤخرًا من المهندسين إرسال عينات من الكود وأعمال أخرى أسبوعيًا عبر البريد الإلكترونى.

وأفاد Orosz أنه تم فصل المزيد من الأشخاص لأن التعليمات البرمجية الخاصة بهم لم تكن مرضية بعد مراجعة الكود الأخيرة، كما تلقى العشرات من المهندسين الآخرين "تحذيرات بشأن الأداء" أيضًا فى صناديق البريد الوارد الخاصة بهم، وفقًا لمهندسى ومديرى برامج "تويتر" الحاليين الذين أبلغوا Orosz.

لم يكن العديد من المديرين على دراية بحقيقة أن الأشخاص فى المستوى الأدنى تلقوا رسائل بريد إلكترونى "تحذيرية بشأن الأداء"، ويعنى هذا التحذير أساسًا أنه إذا لم يكن أداؤهم أفضل، فيمكن أيضًا فصل التحذيرات المتبقية.

علاوة على ذلك، أفاد المصدر المذكور أن مهندسى تويتر، الذين قبلوا مطالب العمل الجادة لإيلون ماسك، تم منحهم شهرًا واحدًا فقط لإنهاء الخدمة.

من المهم تسليط الضوء على أن حوالى 1200 مهندس تركوا الشركة مؤخرًا طواعية لأنهم لم يرغبوا فى الامتثال لقواعد عمل "ماسك"، لكنهم حصلوا على ثلاثة أشهر من تعويضات نهاية الخدمة، والذين قرروا البقاء ودعم ماسك، يقال إنهم يحصلون على أجر شهر واحد فقط.

وأفادت تقارير بأنه تم فصل أحد الموظفين، دون أى سبب أو تحذير، وأمامه الآن 60 يومًا فقط للبحث عن وظيفة جديدة أو سيضطر إلى مغادرة البلاد.

ومنذ أن استحوذ ماسك على تويتر، قام بفصل العاملين على أساس أسبوعى تقريبًا ولأسباب مختلفة، حيث قامت منصة التواصل الاجتماعى بطرد ما يصل إلى 3700 موظف، فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، دون تقديم الدعم لحاملى تأشيرة H1B.

وفى الأسبوع الثانى، أدرك كبار المديرين فى الشركة أنه تم إقالة بعض الموظفين المهمين عن طريق الخطأ، ولذلك، طُلب منهم الانضمام مرة أخرى إلى الشركة.

ورغم ذلك، تم اكتشاف أن الكثيرين قد رفضوا العرض، وفى وقت لاحق، وضع إيلون ماسك بعض قواعد العمل الصارمة وطلب من الموظفين المتبقين الامتثال لها.