قابل للطى.. مميزات هاتف HONOR Magic Vs (صور)

جدة - نرمين السيد - يدفع HONOR Magic Vs معايير الصناعة فى التصميم والعرض والأداء وتجربة المستخدم، مما يجعله الرفيق المثالى للأعمال والترفيه، من خلال تمكين المبدعين الشباب الناشئين لتحقيق إمكاناتهم الإبداعية، تعد سلسلة هواتف HONOR 80 هى أحدث هواتف ذكية يمكن تقديمها لتكريم تشكيلة HONOR N-Series الأنيقة، حيث تتميز بقدرات محسنة للتصوير بالفيديو والتصوير الفوتوغرافى.

قابل للطى مع تصميم مفصلى رائد

يتميز HONOR Magic Vs بشكل رفيع وخفيف الوزن بشكل استثنائى، يبلغ سمك HONOR Magic Vs 12.9 مم عند طيه ووزنه 261 جم فقط، مما يجعله أخف هاتف ذكى قابل للطى فى الصناعة حاليا، ويسعدك حمله معك.

كما يتميز HONOR Magic Vs ببطارية كبيرة جدا تبلغ 5000 مللى أمبير فى الساعة، وهى أكبر بطارية فى نفس الفئة من الهواتف الذكية القابلة للطى الموجودة حاليا، للاستخدام طوال اليوم، من خلال إضفاء جمال الانسجام على الحياة، يتميز HONOR Magic Vs بتصميم متناسق وسلس، مما يمنحه مظهرا وإحساسا متميزا، وبفضل تصميمه المفصلى المتطور، يتم طوى HONOR Magic Vs بدون فجوة ويعطى شاشة غير مجعدة عند فتح الطية.

يساهم HONOR Magic Vs فى الوزن الخفيف بمفصلة فائقة الخفة بدون تروس مصنوعة بعناية بتقنية معالجة الصب من قطعة واحدة، والتى تقلل بشكل كبير عدد مكونات الهيكل الداعم المستخدمة فى المفصلة من 92 إلى 4، مع الحفاظ على متانتها وقوتها، صممت مفصلات HONOR Magic Vs بمواد بدرجة مواد الطيران، وهى قادرة على تحمل أكثر من 400000 طية، أى ما يعادل أكثر من عشر سنوات من الاستخدام مع 100 طية فى اليوم، مما يخلق معيارا جديدا فى تصميم الهاتف الذكى القابل للطى.

شاشة عرض مزدوجة كبيرة لتجربة مشاهدة استثنائية

مع تفوق الطيات الموجودة التى غالبا ما تأتى مع شاشة خارجية طويلة وضيقة، يتميز HONOR Magic Vs بشاشة عرض 6.45 بوصة عند طيها، مع نسبة أبعاد سهلة الاستخدام 21:9 ونسبة شاشة إلى الجسم 90%، مما يسمح للمستخدمين بعرض المحتوى وإدخال النص بسهولة ملحوظة، عند فتح الطية، يوفر HONOR Magic Vs تجربة شبيهة بالكمبيوتر اللوحى مع شاشة داخلية واسعة للغاية بحجم 7.9 بوصة، وهى مثالية للمستخدمين الذين يسعون إلى أداء مهام متعددة دون عناء والمزيد من عقارات الشاشة للاستمتاع بجميع محتوياتهم المفضلة.

يدعم HONOR Magic Vs سلسلة ألوان DCI-P3 بنسبة 100% ويوفر ما يصل إلى 1.07 مليار لون، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالمرئيات المذهلة بألوان واقعية، مع معدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هرتز، نضمن للمشاهدين تجربة ترفيهية غامرة سواء كانوا يشاهدون الأفلام أو يتصفحون الويب أو الألعاب.

يوفر حل HONOR Magic Vs حلولا احترافية مريحة للعين، وهو مزود بخاصية الإضاءة الديناميكية التى تضبط سطوع الشاشة بطريقة ذكية وديناميكية لتقليل إجهاد العين الناجم عن وقت الشاشة الواسع، كما يقدم HONOR Magic Vs ميزة جديدة تماما – العرض الليلى الدائرى، الذى يقلل بشكل فعال من الآثار السلبية للضوء الأزرق ويساعد المستخدمين على تحسين جودة النوم وأن يكونوا أكثر نشاطا وإنتاجية خلال النهار، تم تجهيز شاشتين من شاشات HONOR Magic Vs بتقنية تعتيم PWM 1920 هرتز لتقليل وميض الشاشة، مما يضمن تجربة مشاهدة مريحة حتى فى البيئات منخفضة الإضاءة.

التصوير الفوتوغرافى الحاسوبى والخبرة الصوتية المحسنة

يتميز HONOR Magic Vs بنظام كاميرا ثلاثية تتألف من كاميرا IMX 800 رئيسية بدقة 54 ميجابكسل وكاميرا رئيسية فائقة الاتساع وماكرو بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تكبير بصرى 3X بدقة 8 ميجابكسل، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور جذابة بتفاصيل مذهلة، مما يوفر تجربة تصوير فوتوغرافى وتصوير فيديو فائقة، بفضل محرك صور الذى يدعم الذكاء الاصطناعى، يتميز هذا بأفضل قدرات التصوير الفوتوغرافى الحاسوبى فى فئته، حيث ينتج صورا عالية الجودة عبر جميع السيناريوهات.

أداء منقطع النظير طوال اليوم

الهاتف يقدم لك نظام HONOR Magic Vs أداء رائدا، مع أداء محسن لوحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية وكفاءة أعلى للطاقة، فإن HONOR Magic Vs يتيح تجربة مستخدم أسرع وأكثر سلاسة، كما تم تجهيز HONOR Magic Vs بذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت أو ذاكرة وصول عشوائى بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين بسعة 256/512 جيجابايت، مما يزيد من سرعات المعالجة الإجمالية وسعة التخزين.

يتيح HONOR Magic Vs شحن البطارية بالكامل حتى 100% خلال 46 دقيقة فقط.

أمان ثنائى المحاذاة لتعزيز السلامة

يأتى نظام HONOR Magic Vs نظام أمان مزدوج "بيئة تنفيذ موثوق بها" تم تطويره بالاشتراك مع Qualcomm والذى يوفر حماية على مستوى الأجهزة للمستخدمين، مما يضمن تعزيز الخصوصية والأمان، يعمل HONOR Magic Vs، الذى يعمل بأحدث إصدار من MagicOS 7.0 استنادا إلى Android 12، على مجموعة من الميزات الذكية المحسنة للمساعدة فى تعدد المهام وتعزيز الإنتاجية إلى أقصى حد.

رفيق جديد لعشاق التدوين

تتميز سلسلة هواتف HONOR 80 بكاميرا رئيسية فائقة الوضوح بدقة 160 ميجابكسل، تتميز بمستشعر 1/1.56 بوصة كبير مع بكسل 2.24 ميكرومتر يلتقط المزيد من الضوء، ويقدم صورا عالية الجودة بتفاصيل مذهلة، حتى فى ظروف الإضاءة المنخفضة.