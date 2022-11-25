الشعب قال كلمته.. انفراجة جديدة داخل «تويتر»

جدة - نرمين السيد - وجاء قرار ماسك، بعد استفتاء أجراه عبر "تويتر"، وقال فى تغريدة له: "الشعب قال كلمته.. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل".
وطلب ماسك، المغردون أن يشاركوا فى استفتاء: "هل يفترض بتويتر أن يمنح عفوا عاما عن الحسابات المجمدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريدا عشوائيا فاضحا؟".
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يأتى هذا العفو العام عن الحسابات المجمدة بعد إعادة تفعيل حساب دونالد ترامب، على "تويتر" الأسبوع الماضى، بناء على استفتاء مماثل أجراه، وأتت نتيجته لمصلحة ترامب.
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