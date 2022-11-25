والدته لم تعرفه إلا بالبطاقة.. قصة شاب خسر نصف وزنه (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، بعدما نشرت الصحيفة البريطانية صورتين لـ شاب توضحان فرقا شاسعا بين هذا الشاب وهو زائد فى الوزن بصورة كبيرة، وأخرى له وهو نحيف.

وذكرت الصحيفة أن شاب أيرلندي قام بالسفر إلى أسبانيا وقطع الاتصال بينه وبين أقاربه وأصدقائه وحتى والديه، وقرر أن يقوم بحملة قاسية لخسارة وزنه الزائد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب الذى يعيش فترة الثلاثينات من عمره، اتبع نظام تقليل السعرات الحرارية لمدة 7 أشهر، وتمكن بالفعل من إنقاص وزنه بشكل كبير لدرجة أنه فقد نصف وزنه، على حسب قول الشاب نفسه.

ولفتت ديلى ستار إلى أن الشاب بعد فترة طويلة من الانقطاع، قرر أن يعود إلى أسرته، ولكن حينما وصل لم تتمكن والدته من التعرف عليه؛ بسبب وزنه، ولم تعرفه سوى بعد أن أخرج لها بطاقته الشخصية.