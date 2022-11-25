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جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، بعدما نشرت الصحيفة البريطانية صورتين لـ شاب توضحان فرقا شاسعا بين هذا الشاب وهو زائد فى الوزن بصورة كبيرة، وأخرى له وهو نحيف.
وذكرت الصحيفة أن شاب أيرلندي قام بالسفر إلى أسبانيا وقطع الاتصال بينه وبين أقاربه وأصدقائه وحتى والديه، وقرر أن يقوم بحملة قاسية لخسارة وزنه الزائد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب الذى يعيش فترة الثلاثينات من عمره، اتبع نظام تقليل السعرات الحرارية لمدة 7 أشهر، وتمكن بالفعل من إنقاص وزنه بشكل كبير لدرجة أنه فقد نصف وزنه، على حسب قول الشاب نفسه.
ولفتت ديلى ستار إلى أن الشاب بعد فترة طويلة من الانقطاع، قرر أن يعود إلى أسرته، ولكن حينما وصل لم تتمكن والدته من التعرف عليه؛ بسبب وزنه، ولم تعرفه سوى بعد أن أخرج لها بطاقته الشخصية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر والدته لم تعرفه إلا بالبطاقة.. قصة شاب خسر نصف وزنه (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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