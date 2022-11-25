«Sony» تكشف عن الموعد المتوقع لإطلاق «PlayStation 6»

جدة - نرمين السيد - وكشفت عملية الإستحواذ عن وثيقة سرية من "Sony PlayStation"، أوضحت فيها أن منصة "PlayStation" ستفقد ترخيص سلسلة ألعاب "Call of Duty" فى 2027، وهو نفس الموعد المحدد لإطلاق الجيل الجديد من أجهزة "PlayStation".

الوثيقة تم نشرها كجزء من المراجعة المتعمقة لهيئة المنافسة والأسواق فى المملكة المتحدة لاستحواذ شركة "مايكروسوفت" المقترح بقيمة 68 مليار دولار على "Activision Blizzard"، وهى صفقة طالما عارضتها "سونى" بشدة.

وتقول الوثيقة المكونة من 22 صفحة، إن شركة "سونى" تؤمن بشدة أن الصفقة ستضر بالمنافسة واللاعبين فى الصناعة والابتكار والمستهلكين، بينما تقول "مايكروسوفت"، إن الاندماج مؤيد بشكل أساسى للمنافسة لأنه يزيد المنافسة فى سوق طالما هيمنت عليه شركة "سونى".

جزء من الوثيقة تدافع فيه شركة "سونى" عن أهمية لعبة "Call of Duty" لسوق وحدة التحكم يذكر بإيجاز أجهزة الجيل التالى لما بعد "PS5"، وتدعى شركة "سونى" أنه بحلول الوقت الذى تكون فيه شركتها جاهزة لإطلاق وحدة تحكم جديدة، ستفقد الوصول إلى ترخيص "Call of Duty" وخصائص "Activision".

وتضيف "سونى" أن الإصدار يمكن أن يتم حول تاريخ معين، لكن تفاصيل المستند محمية، فيما يدعى العديد من المحللين أن "سونى" أعطت سنة محددة هنا، وأنه سيتم ذكرها فى عام 2027. لذلك سيصل "PS6" بعد 7 سنوات من إطلاق "PS5"، وهو ما يبدو صحيحًا.

على جانب آخر، تُشير بعض التقارير، أنه فى حالة إطلاق جهاز الألعاب القادم فى 2028، فإن "PlayStation 5" سيحظى بالعمر الإفتراضى المقرر لأجهزة "PlayStation" أى بعد مرور 8 سنوات.