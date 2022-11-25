للرد بالرموز التعبيرية.. جوجل تضيف ميزة جديدة للدردشة

جدة - نرمين السيد - بدأت جوجل فى اختبار ميزة جديدة لطرحها قريبا للمستخدمين، تسمح لهم بالرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية.

ويمكن لمستخدمى أندرويد التفاعل على دردشة "RCS"، من خلال الاستعانة بالرموز التعبيرية، التى تبلغ أعدادهم 7، وهم رمز الإبهام لأعلى أو لأسفل، والوجه المبتسم بعيون القلب، والوجه بدموع الفرح، والوجه بفم مفتوح، والوجه الباكى، والغاضب.

ولاستخدامها يجب على الفرد الضغط لفترة طويلة على الرسالة، ثم الرد بأى رمز تعبيرى، حيث يظهر رمز جديد فى منتقى الرموز التعبيرية من خلال خيار إضافة رمز تعبيرى جديد غير مدرج.