بلدة مكسيكية تدخل موسوعة «جينيس» بـ«طبق صلصة»

جدة - نرمين السيد - وأعد أفراد البلدة أكبر طبق صلصة "جواكامولى" بوزن بلغ حوالى 5 أطنان.
ونجح 300 رجل وامرأة فى بيريبان، خلال 3 ساعات و30 دقيقة، فى إعداد الطبق الأضخم.
وأشارت صحيفة "ميكسيكو ديلى نيوز" إلى أنه تم إعداد الطبق الضخم من خلال تحضير 10 أطنان من الأفوكادو والبصل والطماطم والليمون والكزبرة.
ووفقا للعربية، جاء ذلك الطبق خلال حدث "2022 Avocado Expo" الذى كان فى بيريبان، وتم بث الحدث مباشرة إلى مسؤولى "جينيس" الذين لم يتمكنوا من الحضور، لكنهم أكدوا الرقم القياسى الجديد.
وكشف رئيس بلدية البلدة، ألفريدو أرويو، عن تمكنهم من تحقيق هدف صعب يتمثل فى جمع ما يزيد عن 4 أطنان من الـ "جواكامولى" وتحضيرهم خلال تلك الفترة القليلة.
يذكر أن بيريبان تفوقت على الرقم القياسى السابق البالغ 3788 كيلوجراما بعد إعداده من قبل 350 شخصا فى المكسيك منذ 2018.
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