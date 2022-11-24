المرصد الفضائى الصينى ينقل أول صورة التقطها للشمس منذ إرساله إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وقال العالم الرئيسى للقمر الصناعى قان وى تشيون، من المرصد المذكور التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وفقا لوكالة شينجوا الصينية للأنباء، اليوم، الخميس، إن المرصد الشمسى الفضائى المتقدم (ASO-S)، الذى يُعرف باللغة الصينية بـ"كوافو-1"، نقل صورة بالأشعة السينية الصلبة للتوهجات الشمسية التى اندلعت فى الساعة 1:00 صباحًا (بالتوقيت العالمى) فى 11 نوفمبر 2022.

وأضاف تشيون أن الصورة التقطت بواسطة جهاز تصوير بالأشعة السينية الصلبة على متن القمر الصناعى (HXI)، وعلى الرغم من أنه لا يزال فى فترة الاختبار، إلا أن أداء التصوير كان ممتازا، ما يسمح بالتعرف الفعال على تفاصيل التوهجات الشمسية والبنية الدقيقة للشمس.

وتابع أن المرصد الشمسى الفضائى المتقدم قادر على رصد الشمس على مدار 24 ساعة لمعظم العام"، مضيفا: "أن أطول مهلة يومية له لا تزيد عن 18 دقيقة عند دورانه فى ظل الأرض لفترة وجيزة كل يوم خلال مايو إلى أغسطس".

وتم إطلاق "كوافو-1"على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2دى" فى 9 أكتوبر الماضى من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى الصين.

ويدور المرصد الشمسى الفضائى، الذى تمت تسميته باسم عملاق فى الأساطير الصينية طارد الشمس دون كلل أو ملل، فى مدار متزامن مع الشمس، لا يعيقه دوران الأرض، بينما يمكن لتلسكوب أرضى رؤية الشمس فقط فى فترة النهار.