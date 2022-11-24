تزامنًا مع مبادرة «المتحدة»- توعية الطفل.. علم أولادك حب الجيران (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، عدة نصائح لتعليم الأبناء حب الجيران، وذلك بالتزامن مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ويجب على الوالدين غرس الحب فى نفوس الأبناء لحب الآخرين ومنهم الجيران والتعامل معهم باحترام. يجب فى البداية تعامل الآباء والأمهات مع الجيران بمعاملة طيبة أولا، لأنهم قدوى للأبناء ويكتسبون منهم العادات الجيدة التى تثير مشاعر الحب والاحترام للآخرين. وعلى الوالدين بث عدد من التعاليم التى تجعل هؤلاء يتعاملون مع جيرانهم بمشاعر الحب والاحترام والتى منها: -تعويدهم على ستر أسرار الجيران أو مشاكلهم وعدم فضحها، بل تقديم المساعدات لأجل تجاوز الأزمات. -السؤال على الجيران والاطمئنان عليهم، والوقوف بجانبهم فى الأزمات ومشاركتهم الأحزان والأفراح. -الحفاظ على حرمة الجار وعرضه، واعتبارها أمانة لا يمكن خيانتها. -تعليمه أنه يجب الإحسان بالجيران وودهم. -تدريبه على إلقاء التحية بشكل دائم. -منعه من إزعاج الجار أو اللعب فى أوقات متأخرة.

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