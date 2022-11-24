أخلاقنا الجميلة.. جمال التحكم فى الغضب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أخلاقنا الجميلة

فى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى فوائد ومزايا التحكم فى الغضب.

الغضب

وينتج عن الغضب العديد من الأضرار الصحية التى منها: ارتفاع معدل نبضات القلب وغيرها من الأمراض الجسدية التى يصعب علاجها.

ويعد الغضب هو استجابة سريعة يقوم بها المخ، كما يعد سلوك يعبر عنه الشخص بلغة جسد معينة والتى تظهر على الوجه، ناتجا عنها بعض السلوكيات الخاطئة التى منها الصوت العالى والمشاجرات والسب وعدم السيطرة فى الكلام أو المشاعر.

كيفية التحكم فى الغضب

ويجب على الفرد تجنب الغضب وذلك من خلال اتباع بعض العادات، التى منها:

-المشى وأخذ نفس عميق.

-تدوين المشاعر والتعاطف مع الشخص.

-التفكير جيدا قبل الكلام والاستماع إلى موسيقى.

-الاستعانة بكلمات للتهدئة وقضاء بعض الوقت بمفردك.

-ممارسة تمارين الاسترخاء والتحدث مع صديق موثوق به، بالإضافة إلى تدريب العقل على رؤية الجانب الإيجابى.

فوائد التحكم فى الغضب

وعند التمكن من السيطرة على الغضب، يعود ذلك على الفرد بالعديد من المزايا والفوائد التى منها:

-تغيير السلوك الشخصى للأفضل.

-تحنب الوقوع فى معصية.

-إشاعة الاحترام المتبادل.

-الشعور بالراحة النفسة والاسترخاء والسعادة.

-التصالح مع النفس والآخرين.