طريقة تركيب سكرين الهاتف بسهولة دون فقاعات

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أنه من الممكن تشكيل فقاعات هواء أسفل الشاشة نتيجة وضعها بشكل خاطئ أو فى حالة عند تساويها مع الشاشة.

وأوضحوا أنه عند لصق واقى الشاشة على الجهاز يصعب إزالة وقتها فقاعات الهواء إلا إذا تم خلعها وإعادة تثبيتها.

ولأجل وضع "السكرين" على الشاشة بلا أى فقاعات، يمكن اتباع بعض الخطوات دون الإضرار بالشاشة، وذلك وفقا لموقع "ويكى هاو"، منها:

-تنظيف الشاشة وتجفيفها بقطعة قماش خالية من الوبر، والتصاق الغبار والوبر على الهاتف، المتسبب فى فقاعات الهواء، ونحتاج إلى غمس طرف قطعة قماش مناسبة للتنظيف فى الكحول ومسح بها أنحاء الشاشة للتخلص من الغبار، ثم نستخدام قطعة أخرى جافة وخالية من الوبر لتجفيفها.

-نعد السكرين ونحاذيها بحواف واقى الشاشة بأطراف الجهاز ثم نضعه بدقة، وذلك من خلال تثبيت إحدى الأحواف على الشاشة والضغط ببطء لأسفل حتى يلتزق فى مكانه.

-استعمال الإصبع أو بطاقة الائتمان على سطح السكرين، بعد أن يبدأ واقى الشاشة فى الالتصاق بالهاتف، والضغط لأسفل بالإصبع أو بالبطاقة فى منتصف الشاشة ثم ندفع من منتصف الشاشة إلى الحافة الخارجية حتى تحرك أى فقاعات هواء وتخرجها من أسفل السكرين.