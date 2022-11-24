صور مثيرة للجدل.. سيدة تضع ابنها فى رف الحقائب بالقطار

جدة - نرمين السيد - وجاءت الصور من داخل أحد قطارات محطة جراند سنترال ريل، وكان الطفل وقتها جالسا على رف الحقاب.

وأشارت السيدة التى تدعى "بى رولات" البالغة من العمر 51 عاما، إلى أسباب اندفاعها وراء ذلك التصرف بالرغم من إنفاقها حوالى 180 جنيها إسترلينيا أى حوالى 5.348 جنيه مصرى، لأجل تذاكر عائلتها، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأوضحت السيدة أن هناك كان زحاما بالقطار المتجه من مدينة يورك إلى كينجز كروس بالعاصمة البريطانية فى لندن حيث كان المسافرون يجلسون على الأرض.

وبالإضافة إلى ذلك فكانت بصحبة أطفالها الأربعة، ولو يكن هناك مقاعد متاحة لذا قررت وضع الطفل فى رف حقيبة محملة بالكامل.

وقالت السيدة عبر تويتر: "لا توجد مقاعد في أي مكان، فالأرضيات والممرات مسدودة تماما، واضطررت لوضع أحد أبنائى فى رف للأمتعة، هذه الرحلة كلفتنى 182.94 جنيه إسترلينى".

ثم رد "Grand Central Rail"، محطة القطار البريطانية، على التغريدة حتى تقدم اعتذارا لتلك السيدة لازعاجها خلال رحلتها.