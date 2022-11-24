بكاميرا فائقة وبطارية سريعة.. مواصفات سلسلة فيفو «Vivo X»

جدة - نرمين السيد - وأشارت فيفو إلى أن السلسلة الجديدة تضمن 3 إصدارات وهى X90 و X90 Pro و X90 Pro +. وتأتى هواتف فيفو بمواصفات وإمكانيات فائقة حيث تتمتع بكاميرات فائقة وسرعات شحن عالية. ويتمتع هاتف "Vivo X90" بشاشة منحنية كبيرة من نوع "AMOLED" وبقياس 6.78 بوصة بدقة QHD +. ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بدقة "IMX866"، متصلة بوحدة فائقة الدقة وتبلغ 12 ميجابيكسل، ووحدة ثانية من نوع IMX663 بدقة 12 ميجابيكسل لأجل التقريب البصرى. كما يأتى هاتف "X90 Pro" بكاميرا رئيسية بها مستشعر من إنتاج سونى IMX989، وكاميرا فائقة الدقة وتبلغ 12 ميجابيكسل وعدسة صورية بدقة 50 ميجابيكسل. وبالإضافة إلى تلك المواصفات يقترن الهاتف "vivo X90" ببطارية مزدوجة بسعة 4810 مللى أمبير فى الساعة، بينما يتمتع X90 Pro ببطارية 4870 مللى أمبير فى الساعة، يدعم كلا الهاتفين شحنا سلكيا بقوة 120 وات. ويتوفر الهاتف "vivo X90" بألوان عدة منها الأسود والأزرق والأحمر بسعر يبدأ من 518 دولار أى ما يعادل 12700 جنيه مصر، بينما هاتف vivo X90 Pro يُطرح باللونين الأسود والأحمر بسعر 700 دولار أمريكى أى حوالى 17100 جنيه مصرى.

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