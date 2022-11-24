جدة - نرمين السيد - وتمكن الصينى تشن دونج فى استكمال مهمة الفضاء الثالثة "لشنتشو- 14" وتحقيق رقما قياسيا جيدا بعد تجاوز 200 يوم فى المدار.
وأجرى دونج فى إتمام أول مهمة به عام 2016 عند مشاركته فى مهمة شنتشو-11، وفقا لما جاء فى صحيفة "الشعب اليومية أونلاين" الصينية.
وبعدها أقام دونج مع رائد الفضاء جينج هايبنج بمختبر الفضاء "تيان قونج -2" لمدة بلغت 33 يوما، ثم أقام مع ليو يانج وتساى شيو تشه مايزيد عن 170 يوما
ووفقا للصحيفة، سجل تشن دونج أطول فترة إقامة متواصلة فى الفضاء، وخلال تلك الفترة استكمل عملية التحويل الوضعى لمحطة الفضاء الصينية على شكل حرف "T"، كما أجرى ثلاثة مهام خارج المركبة، مقدما محاضرات فضائية، واحتفل باليوم الوطنى وعيد منتصف الخريف فى الفضاء لأول مرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صينى يحطم الأرقام القياسية ويقيم فى الفضاء 200 يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.