صينى يحطم الأرقام القياسية ويقيم فى الفضاء 200 يوم

جدة - نرمين السيد - وتمكن الصينى تشن دونج فى استكمال مهمة الفضاء الثالثة "لشنتشو- 14" وتحقيق رقما قياسيا جيدا بعد تجاوز 200 يوم فى المدار.

وأجرى دونج فى إتمام أول مهمة به عام 2016 عند مشاركته فى مهمة شنتشو-11، وفقا لما جاء فى صحيفة "الشعب اليومية أونلاين" الصينية.

وبعدها أقام دونج مع رائد الفضاء جينج هايبنج بمختبر الفضاء "تيان قونج -2" لمدة بلغت 33 يوما، ثم أقام مع ليو يانج وتساى شيو تشه مايزيد عن 170 يوما

ووفقا للصحيفة، سجل تشن دونج أطول فترة إقامة متواصلة فى الفضاء، وخلال تلك الفترة استكمل عملية التحويل الوضعى لمحطة الفضاء الصينية على شكل حرف "T"، كما أجرى ثلاثة مهام خارج المركبة، مقدما محاضرات فضائية، واحتفل باليوم الوطنى وعيد منتصف الخريف فى الفضاء لأول مرة.