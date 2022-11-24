الإفتاء توجه نصيحة عاجلة إلى المتزوجين

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء: "احرصا على تناول الطعام معًا ولو مرة فى اليوم، فهو مما يحافظ على قوة العلاقة بينكما رغم بساطته".

وأضافت: "لا مانع من اتفاق الزوجين على العودة مبكرًا إن تيسر ذلك لكى يشعر كل منهما بالتقدير، وقد أخبرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن الرجلَ مأجورٌ بوضع اللقمة فى فم امرأته، فى حديث: "إِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ فِيهَا، حَتَّى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِى امْرَأَتِكَ".