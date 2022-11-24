أزمة جديدة تعصف بـ تويتر (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - تويتر

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن إيلون ماسك، الملياردير العالمى، ومالك الشركة الجديد، يرفض دفع مئات الآلاف من الدولارات من فواتير السفر التى تراكمت على موظفى تويتر قبل توليه الإدارة.

وأضافت، نقلا عن موقع engadget أن إيلون ماسك يرفض الدفع؛ بسبب ما تقوم الشركة حاليا، من حملة جذرية لخفض التكاليف، مشيرة إلى أن ماسك عمق جراح موظفى تويتر بعد إصدار أوامره لإبطاء أو حتى إيقاف المدفوعات للبائعين وخدمات التعاقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن تويتر أغلق بطاقات ائتمان الشركات، وتم إلغاء وجبات الغداء المجانية للموظفين، وتأخير دفع المصاريف، وبحسب ما ورد لم تقدم الشركة الشيكات التى وعدت بها المنظمات الخيرية فى السابق.

تويتر

وفى سياق آخر، استفسر موقع "أكسيوس" حول الأسباب التى تجعل منصات التواصل الشهيرة غير متحمسة لطرح نسخة شبيهة بتويتر، من أجل سد أى فراغ محتمل.

وقال مصدر إن شركات التواصل الاجتماعى الكبرى ليست فى عجلة من أمرها إزاء طرح نسخة تشبه "تويتر"، رغم قول إيلون ماسك نفسه إن إفلاس الشركة أمر غير مستبعد.

وقدم عددًا من مستخدمى "تويتر" مؤخرًا، من حدوث أعطال متكررة فيما تذمروا من بطء استجابة الموقع لمشكلاتهم فى اضطراب عزاه الخبراء إلى تخلى الشركة عن نصف الموظفين الذين كانوا يشرفون على المحتوى.

وأوضحت "أكسيوس" عددًا من الأسباب التى تجعل منصات التواصل الاجتماعى فى حالة من نفور من فكرة استنساخ "تويتر":