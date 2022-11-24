أول كفيف يعمل فى محل جزارة.. اعرف التفاصيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال محمد الحكلاوى، إنه فقد نور عينيه بعد دخول شظايا فى عينيه وهو فى المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أنه يتعامل مع السكينة والساطور دون أن يؤدى ذلك إلى جراحه.
وعرض تقرير مساء dmc، كيف بدأ محمد الكحلاوى والذى يقطن فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مهنة الجزارة وأتقنها، وهل كان فقدانه للبصر عائقا أمامه فى امتهان مهنة الجزارة.
وعلى صعيد متصل، عرض التقرير لعدد من أراء المواطنين الذين يقومون بالشراء من محمد الحكلاوى، والذين أثنوا عليه ثناء جميلا، مؤكدين على نظافة سلعته وحسن قيامه بمهام الجزارين على أكمل وجه.
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