إيفانكا ترامب تشيد بآثار الأقصر: نستكشف العجائب (صور)

جدة - نرمين السيد - وعلقت ابنة الرئيس الأمريكى السابق قائلة: "نستكشف عجائب مدينة الأقصر"، وذلك خلال زيارتهم إلى مدينة الأقصر بجنوب مصر. كما نشرت إيفانكا الأيام الماضية صورًا من أمام الأهرامات رفقة أسرتها، وذلك خلال رحلتها إلى مصر.

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