لأول مرة فى التاريخ.. الإعلان عن أول رائد فضاء من أصحاب الهمم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة التى تضم 22 دولة أنها عينت العداء البارالمبى الإنجليزى جون ماكفال، للمشاركة فى تدريب رواد الفضاء، لتقييم الظروف اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة للمشاركة فى مهمات مستقبلية.

وجاء هذا الإعلان فى نفس الوقت الذى عينت فيه وكالة الفضاء الأوروبية مجموعة جديدة من رواد الفضاء لأول مرة عام 2009، وفقًا لما ذكرته "سكاى نيوز عربية".

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية العام الماضى عن وظائف شاغرة للأشخاص القادرين تمامًا على اجتياز اختباراتها النفسية والمعرفية الصارمة المعتادة وغيرها من الاختبارات، والذين لا يمنعون إلا من أن يصبحوا رواد فضاء بسبب قيود الأجهزة الموجودة فى ضوء إعاقتهم.

وأشارت الوكالة الأوروبية إلى ماكفال سيعمل مع مهندسى الوكالة لفهم التغييرات فى الأجهزة اللازمة لفتح رحلات فضائية احترافية لمجموعة أوسع من المرشحين المؤهلين.

وماكفال هو عداء بارالمبى بريطانى، فقد ساقه فى حادث دراجة نارية عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا.