البحوث الفلكية: ظهور عنقود الثريا البالغ عمره 100 مليون سنة فى السماء

جدة - نرمين السيد - أوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أن عنقود أو مجموعة الثريا هو حشد نجمى مفتوح ويتكون من أكثر من 800 نجم و يبلغ عمره 100 مليون سنة تقريبا.





وأشار المعهد إلى أن الحشد النجمى المفتوح هو مجموعة نجوم تشكلت من نفس السحابة من الغازات والأتربة ولها نفس العمر. وقال معهد البحوث الفلكية إن يظهر للعين المجردة من 7 إلى 8 نجوم على شكل عنقود ويمكن تمييزها فى الأماكن المظلمة بعيدًا عن إضاءة المدينة. ولفت المعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أن رؤية مجموعة الثريا فى السماء طوال الليل تقريبًا خلال هذه الفترة من العام.

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