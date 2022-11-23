الجمهور اليابانى ينظف مدرجات استاد خليفة.. لقطة تخطف الأنظار بكأس العالم

جدة - نرمين السيد - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صورًا ومقاطع فيديو للجمهور اليابانى وهو يقوم بتنظيف مدرجات استاد خليفة بقطر، عقب انتهاء المباراة التى جمعت المنتخب اليابانى مع المنتخب الألمانى خلال مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.





وحصدت الصور والفيديوهات إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى والذين أثنوا على هذا الفعل، وأشادوا به والذى يدل على التحضر والثقافة التى يمتمع بهما الشعب اليابانى.

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