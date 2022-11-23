وقالت أنيسة نوفريانتى، المتحدثة باسم الوكالة فى تصريح لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية إن فريق من رجال الإطفاء أنقذ الصبى حوالى الساعة 10:40 صباحًا "بالتوقيت المحلى لإندونيسيا" وبدا خائفًا ولم يستطع البكاء إلا بعد أن أخرجه الفريق.
وأظهرت لقطات فيديو نشرها أحد المتطوعين والوكالة الإندونيسية للبحث أن رجال الإنقاذ يرفعون الصبى من بين حطام منزله المكون من طابقين فى منطقة كامبونج راوا سينا فى سيانجور.
وكان زلزال قد ضرب إندونيسيا أول أمس بقوة 5.6 درجة وأسفر عن مصرع 284 شخصا وإصابة 2000 شخص، فيما لا يزال 151 آخرين فى عداد المفقودين مع استمرار عمليات البحث.
وضرب الزلزال ريجنسى سوكابومى بمقاطعة جاوة الغربية لكنه أثر بشدة على بلدة سيانجور ريجنسى المجاورة، مع العلم بأن حوالى 5.2 مليون شخص يقطنون هذه المقاطعات، ودمر الزلزال أكثر من 28 ألف منزل "أكثر من نصفها فى حالة سيئة للغاية"، وشرد أكثر من 58 ألف شخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد 45 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ طفل من الزلزال المدمر بإندونيسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.