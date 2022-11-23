بعد 45 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ طفل من الزلزال المدمر بإندونيسيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ بإندونيسيا أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 5 سنوات كان محاصرًا تحت أنقاض منزله لمدة 45 ساعة عقب الزلزال الذى ضرب جزيرة "جاوة".





وقالت أنيسة نوفريانتى، المتحدثة باسم الوكالة فى تصريح لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية إن فريق من رجال الإطفاء أنقذ الصبى حوالى الساعة 10:40 صباحًا "بالتوقيت المحلى لإندونيسيا" وبدا خائفًا ولم يستطع البكاء إلا بعد أن أخرجه الفريق.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها أحد المتطوعين والوكالة الإندونيسية للبحث أن رجال الإنقاذ يرفعون الصبى من بين حطام منزله المكون من طابقين فى منطقة كامبونج راوا سينا ​​فى سيانجور.

وكان زلزال قد ضرب إندونيسيا أول أمس بقوة 5.6 درجة وأسفر عن مصرع 284 شخصا وإصابة 2000 شخص، فيما لا يزال 151 آخرين فى عداد المفقودين مع استمرار عمليات البحث.

وضرب الزلزال ريجنسى سوكابومى بمقاطعة جاوة الغربية لكنه أثر بشدة على بلدة سيانجور ريجنسى المجاورة، مع العلم بأن حوالى 5.2 مليون شخص يقطنون هذه المقاطعات، ودمر الزلزال أكثر من 28 ألف منزل "أكثر من نصفها فى حالة سيئة للغاية"، وشرد أكثر من 58 ألف شخص.