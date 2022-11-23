Honor تطلق سماعة Earbuds 3i اللاسلكية بهذا السعر

جدة - نرمين السيد - وتأتى السماعة بدعم لإلغاء الضوضاء النشطة، مع تقنية الذكاء الاصطناعى، وبطارية تقدم عمر شحن أطول. وتحتوى Earbuds 3i بمحرك ديناميكى 10مم، كما تطلق السماعة باللون الأبيض، وتضم 3 ميكروفونات فى كل جهة من السماعة. ويدعم جذع السماعة اللاسلكية التحكم فى السماعة من خلال مستشعر اللمس، كما تدعم السماعة كذلك ميزة التحكم بالإيماءات. وتنطلق السماعة Earbuds 3i بمستشعر لاكتشاف سريع لإرتداء السماعة، كما تدعم نمط الاستجابة السريع للألعاب. وتأتى السماعة ببطارية بقدرة 55 mAh، ويصل عمر الشحن إلى 10 ساعات فى حالة تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة. وتدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB C، وللإتصال تأتى السماعة بدعم لتقنية البلوتوث 5.2، كما تدعم السماعة ميزة الاقتران السريع بأجهزة Honor. ومن المفترض أن تتوفر السماعة قريبًا فى الأسواق بسعر 70 دولار.

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