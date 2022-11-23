لزيادة الابتكارات التكنولوجية.. الرئيس الفلبينى يطالب العلماء بهذا الأمر

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس الفلبينى أهمية إنتاج المزيد من الابتكارات المحلية، داعيًا العلماء والباحثين والمخترعين لنقل خبراتهم إلى الشباب وتكريس معرفتهم لصالح مواطنى البلاد، وفقًا لشبكة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية.
وتابع فى خطابه بمناسبة الأسبوع القومى للعلم والتكنولوجيا أنه وجه السلطات لتوفير المزيد من المنح الدراسية للشباب حتى يمكن تطوير قدراتهم وزيادة عدد الباحثين والعلماء الفلبينيين.
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