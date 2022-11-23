القرد العنكبوت.. اكتشاف أثرى غريب بحضارة «المايا» فى أمريكا الجنوبية (صورة)

جدة - نرمين السيد - ويرى أشخاص بارزين من حضارة المايا قدموا هذه الهدية الثمينة إلى حضارة أخرى فى تيوتيهواكان.

وتقارن الدراسة المنشورة فى مجلة "PNAS" هذا الأسلوب بدبلوماسية الباندا التى مارستها الصين فى توطيد علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية فى سبعينات القرن العشرين.

ونجح الباحثون باستخدام تقنيات عدة مثل استخراج الحمض النووى القديم، أو التاريخ بالكربون، أو حتى تحليل النظام الغذائى، فى إعادة تكوين مسار حياة الحيوان ونفوقه، وتبين لهم أنه دُفن حيًا عندما كان يبلغ ما بين 5 و8 سنوات.

وبدأ فريق البحث العمل باكتشاف ناوا سوجياما المفاجئ عام 2018 بقايا الحيوان فى موقع تيوتيهواكان الأثرى الذى تصنفه اليونسكو بين مواقع التراث العالمى، ويقع فى الهضاب القاحلة فى المكسيك الحالية.

وأشارت ناو سوجيياما، المعدة الرئيسية للدراسة من جامعة كاليفورنيا إلى أن وجود القرد من نوع "القرد العنكبوت" النادر، ليس مألوفًا فى هذه المنطقة، إذ هى ليست موطنًا أصليًا لهذه الحيوانات، وأثار ذلك تساؤلات عن سبب وجوده وعمن أتى به، ولما تمت التضحية به؟، وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وكانت تيوتيهواكان التى تقع على بعد أقل من 50 كيلومترًا من العاصمة مكسيكو سيتى، مركزًا مهمًا للتبادل الثقافى والابتكار بأمريكا الوسطى.

وتم العثور على الهيكل العظمى للقرد بجانب نسر ذهبى، وهو شعار المكسيك الذى لا يزال قائمًا حتى يومنا هذا، وكان محاطًا بمجموعة من الأغراض القيمة بينها مسامير مصنوعة من حجر السج، وهو صخرة بركانية مهمة لثقافات ما قبل "كولومبوس"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتم أيضًا اكتشاف لوحة جدارية تصور "القرد العنكبوت" مما ـاكد بحسب سوجياما، فرضية حصول تبادل على أعلى المستويات.

وأوضح الباحثون أن أنثى "القرد العنكبوت" ربما كانت تثير الفضول فى هضاب تيوتيهواكان نظرًا إلى كونها حيوانًا غريبًا.