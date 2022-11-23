بأسنان حادة وفم بارز.. علماء يكتشفون نوعا جديدا من الأسماك فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - وجاءت تلك السمكة بلون شفاف مثل الثعبان، بالإضافة إلى فم بارز وأسنان حادة فى مقدمة الفم، وفقا لصحيفة "ديلى ستار". وتلك الأسماك من الأنواع الغريبة التى عثر عليها العلماء فى رحلة استتكشافية استغرقت الأسابيع لأجل استكشافها ودراستها فى المعامل ثم نقلوها إلى متحف فيكتوريا بأستراليا. وعاش العلماء تجربة فريدة من نوعها، كما يسعون لتكرار نفس الرحلة لأجل استكشاف المزيد من الكائنات البحرية لدراستها.

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