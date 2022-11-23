تطوير «روبوت» لإزالة الجسيمات البلاستيكية الصغيرة والنانوية من المياه

جدة - نرمين السيد - وكشفت جامعة جينان الصينية فى بيان نقلته وكالة "الأنباء الصينية"، اليوم الأربعاء، أن الروبوت الذى يبلغ قطره من 20 إلى 100 ميكرون، أرق من شعرة الإنسان ويتميز بأساليب مبتكرة للحصول على الطاقة باستخدام التبادلات مع أيونات الشوائب فى الماء، حيث يستطيع أن يعمل بدون إدخال طاقة إضافية، مشيرة إلى أن فعالية التنظيف لدى الروبوتات تجاوزت 90 % فى 100 مهمة متتالية لإزالة الجسيمات البلاستيكية الصغيرة والنانوية من مختلف المكونات والأحجام والأشكال فى المياه.

من جانبه، قال أحد الباحثين الرواد من جامعة (جينان) وانغ جى تشوانج:"إن روبوتات كنس الأرض تستطيع أن تعمل بشكل أوتوماتيكى على مسار مخطط وتزيل النفايات بالقرب منها، لذا فكرنا بأنه من الممكن أن يكون هناك نوع مماثل من الروبوت لإزالة النفايات من المياه".. مضيفا:"أن الروبوتات الذاتية الدفع تتكون من مجموعة من كريات الراتنج المزودة بجسيمات نانوية مغناطيسية، وتستطيع أن تتفاعل مع الجسيمات المجاورة أثناء حركتها، الأمر الذى يزيل الجسيمات بشكل ديناميكى فى طريقها، حيث يتمتع كل روبوت بقدرة امتصاص يصل قطرها إلى 200 ميكرون".

وأشار إلى أنه من المأمول أن يعمل تطوير الروبوتات الذاتية الدفع التى تتمتع بميزة التكلفة المقبولة والحد الأدنى من التلوث الثانوى، على جعلها مناسبة للتطبيقات الصناعية، ما سيوفر استراتيجية جاذبة لإزالة الجسيمات البلاستيكية الصغيرة للغاية على نطاق واسع.