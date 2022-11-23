- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى نصائح مهمة لتوفير روح التعاون فى بيئة العمل.
وينتج عن عدم التعاون بين العاملين فى تسبب بيئة عملية سلبية، وإنتاجية منخفضة، وأرباح قليلة.
لذا أشار الخبراء إلى ضرورة التعاون بين الموظفين وتشجيعهم على ذلك التصرف لأجل توفير بيئة هادئة مليئة بالإبداعات والابتكارات.
ولأجل توفير بيئة عمل سليمة لابد من تحقيق ذلك التعاون بين الموظفين وذلك من خلال احترام حرية الآخرين وخصوصيتهم وذلك يساهم فى التركيز على العمل وإنجازه.
ويعتبر تشجيع الموظفين على الإبداع والتمييز والتحدث عن الأفكار والابتكارات يشعلان روح الحماسة والإلهام بمكان العمل.
ونصح الخبراء بضرورة التصرف بتلقائية وعفوية دون تصنع أو تكلف، بالإضافة إلى عدم التظاهر بمعرفة كل شىء.
الحرص على التواصل المستمر مع الموظفين يساهم فى إنشاء مجتمع افتراضى نابض بالحياة أداة قوية لتعزيز الثقة والتعاون بين الموظفين.
كما يجب التعامل مع الخلافات بانفتاح والاستعانة بالثقة والاحترام، مع احترام التنوع بين الزملاء دون تحيز لأحدهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخلاقنا الجميلة.. التعاون فى بيئة العمل (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.