أخلاقنا الجميلة.. التعاون فى بيئة العمل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى نصائح مهمة لتوفير روح التعاون فى بيئة العمل.

وينتج عن عدم التعاون بين العاملين فى تسبب بيئة عملية سلبية، وإنتاجية منخفضة، وأرباح قليلة.

لذا أشار الخبراء إلى ضرورة التعاون بين الموظفين وتشجيعهم على ذلك التصرف لأجل توفير بيئة هادئة مليئة بالإبداعات والابتكارات.

ولأجل توفير بيئة عمل سليمة لابد من تحقيق ذلك التعاون بين الموظفين وذلك من خلال احترام حرية الآخرين وخصوصيتهم وذلك يساهم فى التركيز على العمل وإنجازه.

ويعتبر تشجيع الموظفين على الإبداع والتمييز والتحدث عن الأفكار والابتكارات يشعلان روح الحماسة والإلهام بمكان العمل.

ونصح الخبراء بضرورة التصرف بتلقائية وعفوية دون تصنع أو تكلف، بالإضافة إلى عدم التظاهر بمعرفة كل شىء.

الحرص على التواصل المستمر مع الموظفين يساهم فى إنشاء مجتمع افتراضى نابض بالحياة أداة قوية لتعزيز الثقة والتعاون بين الموظفين.

كما يجب التعامل مع الخلافات بانفتاح والاستعانة بالثقة والاحترام، مع احترام التنوع بين الزملاء دون تحيز لأحدهم.